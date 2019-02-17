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19 قتيلاً جراء قصف نظام الأسد لمناطق الهدنة الروسية التركية

19 قتيلاً جراء قصف نظام الأسد لمناطق الهدنة الروسية التركية
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تواصل – واس:

لقي 19 شخصاً بينهم 16 طفلاً مصرعهم جراء قصف قوات النظام السوري غير المسبوق على مناطق سريان هدنة الروس والأتراك بالشمال السوري.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، إن حصيلة القتلى سقطوا أول أمس الجمعة وأمس السبت، في قصف استهدف مدينة خان شيخون ومعرة النعمان وقلعة المضيق وفي سهل الغاب بريفي حماة وإدلب.

وأشار المرصد إلى أن أعداد القتلى مرشحة للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة ،لافتة إلى أن قوات النظام السوري أطلقت قذائف فجر اليوم على قرية الحويز بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وأطراف اللطامنة بالقطاع الشمالي من ريف حماة.

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