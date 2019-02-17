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على نفقة المملكة.. افتتاح الجامع الكبير في مدينة مروا الكاميرونية

على نفقة المملكة.. افتتاح الجامع الكبير في مدينة مروا الكاميرونية
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تواصل – متابعات:

افتتح في مدينة مروا بجمهورية الكاميرون الليلة الماضية، الجامع الكبير الذي بني على نفقة المملكة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بحضور المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، وإمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون محمد بن سليمان المسهر، ومدير مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في العاصمة الكاميرونية ياوندي فضيلة الشيخ عنتر بن محمد الحازمي.

وقد ألقى عضو مجلس علماء المسلمين بالكاميرون، الشيخ حياة حال دليل كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها باسمه ونيابة عن مسلمي الكاميرون الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على جهودهما المباركة ومساعداتهما السخية في تمويل بناء جامع مروا الكبير، مبرزا الفرحة الكبيرة لمسلمي الكاميرون بهذا الجامع.
ونوه باهتمام المملكة بشؤون المسلمين في العالم، داعياً الله -عز وجل- أن يحفظ المملكة ملكاً وحكومةً وشعباً، من كل شر، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

حضر حفل الافتتاح وزير المالية الكاميروني يعقوب عبدالله، ورئيس لجنة الصداقة السعودية الكاميرونية محمد أمين، إلى جانب عدد من مسؤولي الحكومة الكاميرونية، والدعاة الكاميرونيين.

يذكر أن الجامع الذي تبلغ مساحته 2700 متر مربع يتسع لخمسة آلاف مصل منها 400 لمصلى النساء.

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