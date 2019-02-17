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مشروبات «الدايت» خطر على قلب النساء.. في هذه الحالة

مشروبات «الدايت» خطر على قلب النساء.. في هذه الحالة
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تواصل – وكالات:

قالت نتائج دراسة جديدة إن تناول المرأة بعد سن الخمسين مشروبات الدايت يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة بنسبة 23 بالمائة، وبالسكتة الدماغية الإقفارية بنسبة 31 بالمائة. ووجدت النتائج أن المشروبات المحلاة بتحلية اصطناعية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 29 بالمائة لدى النساء بعد تخطي سن اليأس.

وبحسب النتائج التي نشرتها دورية “ستروك” يؤدي تناول المرأة بعد سن الخمسين عبوتين في اليوم من المشروبات المحلاة بسكر اصطناعي إلى زيادة احتمالات الوفاة لأسباب مرضية بنسبة 16 بالمائة.

وأجريت الدراسة في ألبرت أينشتاين كوليج بالولايات المتحدة، وحذّرت نتائجها من مشروبات الدايت التي يتم الترويج لها باعتبارها صحية لأنها تحتوي على سعرات أقل، بينما يرتبط تناولها بانتظام بمخاطر صحية.

وبشكل عام تقل الحماية التي يتمتع بها قلب المرأة بعد بلوغ سن الخمسين، ما يتسبب في زيادة مخاطر الإصابة بمشاكل القلب والشرايين والسكتة. وتحث الجمعية الأمريكية لأمراض القلب على شرب الماء وإضافة الليمون (الحامض) أو الفواكه إليه لتحسين نكهته، بدلاً من تناول المشروبات السكرية.

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