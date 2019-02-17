الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

النص الكامل ..ننشر لائحة الخدمة المدنية الجديدة للموارد البشرية

النص الكامل ..ننشر لائحة الخدمة المدنية الجديدة للموارد البشرية

«ساما»: 6 طرق للحصول على تمويل عقاري

«ساما»: 6 طرق للحصول على تمويل عقاري

«الخدمة المدنية» تُصدر لائحة الموارد البشرية.. التفاصيل وموعد التنفيذ

«الخدمة المدنية» تُصدر لائحة الموارد البشرية.. التفاصيل وموعد التنفيذ

وفاة ضحية إطلاق النار في فناء محكمة جازان.. ومصادر تكشف التفاصيل

وفاة ضحية إطلاق النار في فناء محكمة جازان.. ومصادر تكشف التفاصيل

تطبيق جديد من «واتساب» يتيح خدمة مريحة

تطبيق جديد من «واتساب» يتيح خدمة مريحة
0

تواصل – وكالات:

زوّدت أنظمة تشغيل الهواتف المختلفة تطبيقاً جديداً لـ”واتس آب”، سيتيح للمستخدم إغلاق خدمة إضافته للجروبات، التي لا يرغب فيها دون إذنه.

ويجرى الاستفادة من ميزة تجنب الجروبات المُزعجة بالتطبيق الجديد عبر الدخول إلى قائمة الإعدادات، ومن ثم اختيار الحساب، ومن ثم إعدادات الخصوصية، قبل أن يتم الدخول إلى المجموعات لاختيار الإعدادات الأنسب للمستخدم.

وسيتيح تطبيق “واتس آب” بنسخته الجديدة للمستخدم ثلاثة خيارات؛ أولها السماح بإضافته إلى أي مجموعة، والخيار الثاني عدم السماح سوى لمدراء المجموعات الموجودين ضمن قوائم الاتصال المخزّنة بالهاتف بإضافة المستخدم، ولكن بإذنه، وأما الخيار الثالث فهو عدم السماح لأحد بإضافة المستخدم لأي مجموعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«لينكد إن» تعلن منافسة «فيسبوك» و«تويتر»

«لينكد إن» تعلن منافسة «فيسبوك» و«تويتر»

أستراليا.. السماح للشرطة والاستخبارات بالوصول إلى رسائل «واتس آب»

أستراليا.. السماح للشرطة والاستخبارات بالوصول إلى رسائل «واتس آب»

ميزة جديدة من «فيس بوك» تمنعك من إهدار الوقت

ميزة جديدة من «فيس بوك» تمنعك من إهدار الوقت

للحد من إدمان مواقع التواصل.. تقنية لمعرفة وقت استخدام فيسبوك وانستقرام

للحد من إدمان مواقع التواصل.. تقنية لمعرفة وقت استخدام فيسبوك وانستقرام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

غزوات ذات المطاعم!
مقالات

غزوات ذات المطاعم!

المزيد
فتاة مانشستر
تدوينات حرة

فتاة مانشستر

المزيد
مقال بين الألف والياء “صرح مصدر مسؤول!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “صرح مصدر مسؤول!!!”

المزيد
“التناغم”.. لنتفق رغم كل خلافاتنا
مقالات

“التناغم”.. لنتفق رغم كل خلافاتنا

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>