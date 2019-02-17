تطبيق جديد من «واتساب» يتيح خدمة مريحة

زوّدت أنظمة تشغيل الهواتف المختلفة تطبيقاً جديداً لـ”واتس آب”، سيتيح للمستخدم إغلاق خدمة إضافته للجروبات، التي لا يرغب فيها دون إذنه.

ويجرى الاستفادة من ميزة تجنب الجروبات المُزعجة بالتطبيق الجديد عبر الدخول إلى قائمة الإعدادات، ومن ثم اختيار الحساب، ومن ثم إعدادات الخصوصية، قبل أن يتم الدخول إلى المجموعات لاختيار الإعدادات الأنسب للمستخدم.

وسيتيح تطبيق “واتس آب” بنسخته الجديدة للمستخدم ثلاثة خيارات؛ أولها السماح بإضافته إلى أي مجموعة، والخيار الثاني عدم السماح سوى لمدراء المجموعات الموجودين ضمن قوائم الاتصال المخزّنة بالهاتف بإضافة المستخدم، ولكن بإذنه، وأما الخيار الثالث فهو عدم السماح لأحد بإضافة المستخدم لأي مجموعة.