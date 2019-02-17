الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

النص الكامل ..ننشر لائحة الخدمة المدنية الجديدة للموارد البشرية

النص الكامل ..ننشر لائحة الخدمة المدنية الجديدة للموارد البشرية

«ساما»: 6 طرق للحصول على تمويل عقاري

«ساما»: 6 طرق للحصول على تمويل عقاري

«الخدمة المدنية» تُصدر لائحة الموارد البشرية.. التفاصيل وموعد التنفيذ

«الخدمة المدنية» تُصدر لائحة الموارد البشرية.. التفاصيل وموعد التنفيذ

وفاة ضحية إطلاق النار في فناء محكمة جازان.. ومصادر تكشف التفاصيل

وفاة ضحية إطلاق النار في فناء محكمة جازان.. ومصادر تكشف التفاصيل

النص الكامل ..ننشر لائحة الخدمة المدنية الجديدة للموارد البشرية

النص الكامل ..ننشر لائحة الخدمة المدنية الجديدة للموارد البشرية
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، بعد اعتمادها من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء تتولى البت في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة؛ حيث سيكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يوماً من تاريخ اعتمادها.

وأوضحت الوزارة أنها ​عملت على مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وقد حظيت تلك المراجعة بمشاركة واسعة من عدد من الجهات والمختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص وكذلك استشاري المشروع الذي قدم المقارنات المرجعية لعدد من الدول، وذلك بهدف تشخيص الواقع وتحديد احت​ياجات ومتطلبات الجهات الحكومية وموظفيها المشمولين بهذا النظام بما ينسجم مع المتغيرات الادارية الحديثة ويدعم تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ويبسط الإجراءات ويمكن الجهة الحكومية من ادارة شؤونها ذات العلاقة بالموارد البشرية باستقلالية ويمكّن من بناء بيئة تنظيمية وتخطيط فعال للمساهمة في رفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام.

للاطلاع على النص الكامل للائحة الجديدة للموارد البشرية بالخدمة المدنية  (من هنا)

مواد ذات صلة:

توجيه عاجل من «الخدمة المدنية» لجميع موظفي الوزارات والقطاعات الحكومية

«الخدمة المدنية» تُصدر لائحة الموارد البشرية.. التفاصيل وموعد التنفيذ

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الخدمة المدنية» تُصدر لائحة الموارد البشرية.. التفاصيل وموعد التنفيذ

«الخدمة المدنية» تُصدر لائحة الموارد البشرية.. التفاصيل وموعد التنفيذ

الخدمة المدنية تعلن تحديثات لوائح أنظمتها غداً

الخدمة المدنية تعلن تحديثات لوائح أنظمتها غداً

توجيه عاجل من «الخدمة المدنية» لجميع موظفي الوزارات والقطاعات الحكومية

توجيه عاجل من «الخدمة المدنية» لجميع موظفي الوزارات والقطاعات الحكومية

«الخدمة المدنية» لن تعلن عن أي وظائف هذا العام

«الخدمة المدنية» لن تعلن عن أي وظائف هذا العام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

غزوات ذات المطاعم!
مقالات

غزوات ذات المطاعم!

المزيد
فتاة مانشستر
تدوينات حرة

فتاة مانشستر

المزيد
مقال بين الألف والياء “صرح مصدر مسؤول!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “صرح مصدر مسؤول!!!”

المزيد
“التناغم”.. لنتفق رغم كل خلافاتنا
مقالات

“التناغم”.. لنتفق رغم كل خلافاتنا

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>