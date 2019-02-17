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سُحب وضباب وغبار.. تعرف على توقعات طقس اليوم

سُحب وضباب وغبار.. تعرف على توقعات طقس اليوم
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض و الشرقية تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على شمال المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. ولايستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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