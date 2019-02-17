«النسيمي» يحصل على مرتبة الشرف الأولى في «الإدارة» من جامعة المؤسس

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تواصل – فريق التحرير:

أقامت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة حفل الخريجين لعام ١٤٣٨-١٤٣٩ هجري (الدفعة ٤٨) برعاية صاحب السمو الملكي الأمير، خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين – أمير منطقة مكة المكرمة، وبتشريف صاحب السمو الملكي الأمير، بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، يوم الأربعاء ٨ جمادي الآخرة ١٤٤٠ هـ – ١٣ فبراير ٢٠١٩م.

ومن ضمن الخريجين في هذه السنة نخبة من أبناء الجالية الأراكانية، وحصلوا على (درجة البكالوريوس) في تخصصات مختلفة.

وقد حصل الطالب الأركاني يحيى مولوي سعيد حسين النسيمي، على مرتبة الشرف الأولى بتقدير ممتاز، من كلية الاقتصاد والإدارة.

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