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جدة.. الدفاع المدني يسيطر على حرائق في 3 مواقع متفرقة (صور)

جدة.. الدفاع المدني يسيطر على حرائق في 3 مواقع متفرقة (صور)
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تواصل – جدة:

شهدت محافظة جدة مساء أمس الجمعة ثلاثة حوادث حريق مختلفة؛ تحركت إثرها فِرق الدفاع المدني بمحافظة جدة في ثلاثة اتجاهات مختلفة (جنوب وشرق ووسط المحافظة)، ونجحت في السيطرة عليها دون إصابات.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن فِرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت مساء أمس الجمعة ثلاثة حوادث في ثلاثة مواقع مختلفة، اثنان منها لم يكن بها خسائر مادية، ولم تسجل تلك الحوادث أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وأضاف العقيد سرحان: اندلع حريق في مجموعة أشجار بداخل فناء بحي البغدادية على شارع حائل. وبالرغم من كثافة الأشجار وسرعة انتشار الحريق فيها إلا أن فِرق الإطفاء تمكنت من الحد من امتداد الحريق، والسيطرة عليه، وإخماده دون تسجيل أية إصابات.

وتابع: في حادث منفصل، تزامن مع حادث الحريق بشارع حائل، باشرت فِرق الإطفاء حريقًا اندلع في مجموعة إطارات في منطقة مفتوحة على شارع الإسكان جنوب المحافظة. وتسبب الحريق في ظهور سُحب كثيفة من الدخان نتيجة المواد المحترقة. وتمكنت الفِرق من السيطرة على الحريق وإخماده دون تسجيل أية إصابات.

ومع انتهاء الفِرق من إخماد الحريق الواقع في شارع الإسكان وشارع حائل ورد بلاغ عن اندلاع حريق في مستودع على طريق مكة القديم جنوب شرق المحافظة (ك١٣)؛ فانتقلت على الفور لموقع الحادث فِرق الإطفاء والإنقاذ، تساندها فِرق مساندة وآليات. ومع وصول الفِرق اتضح اندلاع حريق في مستودع داخل فناء مقسَّم إلى قسمين، القسم الأول يحتوي على ساعات، والقسم الثاني يحتوي على فايبرجلاس، وتم مكافحة الحريق المنتشر بشكل كبير في القسم الأول عن طريق الفروع والقاذف من خلال سيارة السلالم، بينما عمدت فِرق أرضية إلى الحيلولة دون امتداد الحريق لمستودع لم تصل إليه النيران من خلال عمليات التبريد، وفي الوقت نفسه كانت فِرق تعمل على إخماد الحريق بمساندة من سيارات السلالم التي استُخدمت من ارتفاعات متفاوتة للوصول إلى بؤر الحريق المنتشر داخل المستودع.

ونجحت الفِرق في إخماد الحريق. وحتى إعداد هذا البيان لم تُسجل أية إصابات أو خسائر بالأرواح، بينما تم الشروع في التحقيق في الحوادث الثلاثة لمعرفة أسباب نشوب الحرائق، كل على حدة؛ وذلك لعدم وجود أي رابط بينها.

 

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