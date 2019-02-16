وزنها 850 جراماً.. إنقاذ حياة رضيعة ولدت في «السادس» بحفر الباطن

تواصل – حفر الباطن:

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنقاذ رضيعة “خدج” ولدت في الأسبوع الـ 26 (الشهر السادس) وتزن 850 جرامًا فقط بعد تدخل جراحي نادر.

وفي التفاصيل فقد وصلت الطفلة للمستشفى بعد أسبوع من ولادتها، حيث بدأت ملامح التعب تظهر عليها؛ وبدأ معها التقيؤ بلون أخضر وبشكل غير طبيعي، مما اضطر الجهاز الطبي بعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من حالتها.

وبعد ذلك تبين وجود ثقب في الأمعاء، وقرر الفريق الطبي التدخل الجراحي لإنقاذ الحالة رغم صعوبتها لصغر سنها وحجمها، فتم فتح البطن وربط الأمعاء بجدار البطن وإخراج البراز خارجها منعاً لحدوث أي تسمم يؤدي لتفاقمها.

وتكللت العملية بالنجاح التام ولله الحمد، مع استعادة الطفلة عافيتها ووضعها الطبيعي، وتعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة الحدوث.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.