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«مدني الباحة» يحذر من التقلبات الجوية.. أمطار رعدية وغبار وسيول

«مدني الباحة» يحذر من التقلبات الجوية.. أمطار رعدية وغبار وسيول
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تواصل – واس:

نبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أهمية توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، بعد تلقيها تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لحالة الطقس بالمنطقة لهذا اليوم السبت، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ونشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تؤدي السيول.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة ومحافظات “بلجرشي والمخواة والمندق والحجرة والعقيق والأجزاء المجاورة لها”.

ودعا المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa وعلى بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

وشدد على أهمية توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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