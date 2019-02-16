وفاة ضحية إطلاق النار في فناء محكمة جازان.. ومصادر تكشف التفاصيل

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تواصل – فريق التحرير:

توفي المسن الذي تعرض لطلقات نارية الخميس الماضي بعد خلاف مع قريبه الذي سدد له طلقات، أصابته اثنتان منها.

وقد كشفت مصادر بالقرية التي يسكنها المواطن بمحافظة الطوال، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة للجريمة التي وقعت عند مجمع محاكم جازان بين شخصين من أسرة واحدة، موضحة أن المسن الذي تعرض لطلقة نارية كان موجوداً مع الجاني داخل المحكمة قبل وقوع الجريمة.

وأكدت المصادر أن المجني عليه وقريبه الجاني ذهبا إلى مجمع محاكم جازان بمدينة جازان، وذلك لحضور الصلح بينهما من قِبل الموظفين المختصين، وبدأت بوادر القبول، ولكن سرعان ما سحب الجاني أوراقه كاملةً، وخرج غاضباً من المكتب”.

وأضافت: “المجني عليه مكث في المكتب لاستكمال محضر رفض الصلح، وخرج ليتوضأ، وعند خروجه من المبنى تهجم الجاني بسلاحه عليه، وأطلق عليه رصاصتين من مسدس”.

وتابعت المصادر: “بادر الموجودون بنقل المسن المصاب إلى المستشفى، وباشرت الجهات الأمنية الحادثة، والتي بدورها ألقت القبض على الجاني فوراً، وأودعته التوقيف رهن التحقيقات”.

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