الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وفاة ضحية إطلاق النار في فناء محكمة جازان.. ومصادر تكشف التفاصيل

وفاة ضحية إطلاق النار في فناء محكمة جازان.. ومصادر تكشف التفاصيل

توجيه عاجل من «الخدمة المدنية» لجميع موظفي الوزارات والقطاعات الحكومية

توجيه عاجل من «الخدمة المدنية» لجميع موظفي الوزارات والقطاعات الحكومية

12 ألف أسرة تستفيد من الخيارات السكنية.. «الإسكان» تكشف التفاصيل

12 ألف أسرة تستفيد من الخيارات السكنية.. «الإسكان» تكشف التفاصيل

مفاجأة من «الكهرباء» لمنتظمي السداد.. إعفاء وتخفيض

مفاجأة من «الكهرباء» لمنتظمي السداد.. إعفاء وتخفيض

توجيه عاجل من «الخدمة المدنية» لجميع موظفي الوزارات والقطاعات الحكومية

توجيه عاجل من «الخدمة المدنية» لجميع موظفي الوزارات والقطاعات الحكومية
0

تواصل – الرياض:

وجهت وزارة الخدمة المدنية جميع الوزارات والقطاعات الحكومية بإبلاغ موظفيها بتحديث بياناتهم من خلال منصة “بياناتي الوظيفية” الإلكترونية على موقع الوزارة.

وأكدت الوزارة ضرورة أن يُحدث الموظفون بياناتهم بشكل كامل وفقاً للواقع الوظيفي، والقرارات والمستندات المؤيدة، مبينة أن المنصة تتيح للموظف تصحيح البيانات واستعراضها، إضافة إلى الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان الخدمة.

وكانت الوزارة أعلنت إطلاق منصة “بياناتي الوظيفية”، وهي خدمة موجهة لجميع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، تمكّنهم من الاطلاع على بياناتهم الحالية، وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى الوزارة، بالإضافة لتسهيل وتيسير تواصلهم مع الوزارة، ومتابعة جميع الطلبات. حسب “المدينة”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الخدمة المدنية تعلن تحديثات لوائح أنظمتها غداً

الخدمة المدنية تعلن تحديثات لوائح أنظمتها غداً

«الخدمة المدنية» لن تعلن عن أي وظائف هذا العام

«الخدمة المدنية» لن تعلن عن أي وظائف هذا العام

متحدث «الخدمة المدنية» يوضح: هذه الجهات مسؤولة عن الإعلانات الوظيفية

متحدث «الخدمة المدنية» يوضح: هذه الجهات مسؤولة عن الإعلانات الوظيفية

الخدمة المدنية تنفذ المرحلة الأولى لتدريب وتطوير مهارات منسوبيها

الخدمة المدنية تنفذ المرحلة الأولى لتدريب وتطوير مهارات منسوبيها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

غزوات ذات المطاعم!
مقالات

غزوات ذات المطاعم!

المزيد
فتاة مانشستر
تدوينات حرة

فتاة مانشستر

المزيد
مقال بين الألف والياء “صرح مصدر مسؤول!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “صرح مصدر مسؤول!!!”

المزيد
“التناغم”.. لنتفق رغم كل خلافاتنا
مقالات

“التناغم”.. لنتفق رغم كل خلافاتنا

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>