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تسجيل 63 ألف طالب وطالبة بالمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين

تسجيل 63 ألف طالب وطالبة بالمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين
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تواصل – واس:

أغلقت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” باب التسجيل في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين في عامه التاسع، الذي تنظمه “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم، والمركز الوطني للقياس “قياس”.

وبلغت أعداد المرشحين بعد نحو شهرين من فتح باب التسجيل في المشروع إلى أكثر من 63 ألف طالب وطالبة، من بينهم نحو 53 ألفاً عن طريق الترشيح الذاتي، وأكثر من 10 آلاف تم ترشيحهم من قبل إدارات الموهوبين والموهوبات، فيما قاربت أعداد المسجلين في موقع “قياس” لحضور اختبار “مقياس موهبة للقدرات العقلية” أكثر من 49 ألف طالب وطالبة.

ودعت “موهبة” المرشحين لطباعة الإشعار الخاص بالتسجيل على موقع “قياس” والالتزام بتوجيهات المركز، إلى جانب ختم المدرسة على الصورة الشخصية، كشرط أساسي لدخول المقياس، مشددة على ضرورة حضور الاختبار المقرر عقده يومي الجمعة والسبت 18 و 19 يناير 2019م .

وسيتم إعلان النتائج على موقع “موهبة” الإلكتروني يوم الأحد 10 مارس القادم، ومن ثم قبول وتوزيع الناجحين على برامج رعاية الموهوبين المحلية والدولية، حسب معايير البرنامج ومتطلباته والسعات المتوافرة، والذي يبدأ في 2 أبريل المقبل.

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