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اعتماد البرامج التدريبية بمعهد الأئمة والخطباء لهذا العام

اعتماد البرامج التدريبية بمعهد الأئمة والخطباء لهذا العام
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تواصل – واس:

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عدداً من البرامج التدريبية التي يقدمها معهد الأئمة والخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ضمن الخطة الشاملة لأعمال وبرامج المعهد لهذا العام 1440هـ.

وأوضح مدير معهد الأئمة والخطباء الدكتور فهد بن سليمان الخليفة أن هذه الدورات يقدمها مجموعة من المدربين المعتمدين لدى المعهد وعدد من دعاة الوزارة، وتهدف الخطة التدريبية إلى أن يستفيد من هذه البرامج أكثر من 4000 من منسوبي المساجد من الدعاة والخطباء والأئمة والمؤذنين، مبيناً أن هذه الدورات والبرامج التدريبية سوف تشمل عدداً من مدن ومحافظات المملكة، تهدف إلى ترسيخ قيم عقيدة أهل السنة والجماعة التي تعزز مبدأ السمع والطاعة لولي الأمر، وترسخ مفاهيم الإسلام التي تؤكد على ضرورة المحافظة على مكتسبات الدولة، ووجوب أن يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع دوره في المحافظة على عقيدتنا، وأرضنا، وأمننا، ومدخراتنا.

وأعرب الخليفة عن شكره لمعالي الوزير آل الشيخ على حرصه واهتمامه بكل ما يخدم أعمال وبرامج المعهد التي تعزز منهج الوسطية والاعتدال، وتحارب الغلو والتطرف، سائلاً الله ـ عز وجل ـ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها.

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