الدمام.. محكمة التنفيذ تنتزع عقاراً مملوكاً لرجل أعمال لصالح بنك

تواصل – الدمام:

انتزعت محكمة التنفيذ في الدمام عقاراً مملوكاً لأحد رجال الأعمال؛ بغرض سداد مديونياته التي تفوق 100 مليون ريال لأحد البنوك المحلية.

وأوضحت مصادر أن رجل الأعمال تقاعس في سداد مستحقات البنك فترة طويلة، ليقوم البنك بتقديم دعوى إلكترونية إلى المحكمة لإلزامه بالسداد، قبل أن يصدر قاضي التنفيذ أوامره بإبلاغ المُنفذ بسداد ما عليه من حقوق مالية للبنك.

وبّينت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن رجل الأعمال تجاهل المهلة النظامية المُقدرة بـ 5 أيام، لتتخذ المحكمة قراراً بانتزاع أحد عقاراته وتسديد قيمة العقار التي تزيد على 100 مليون ریال للبنك.