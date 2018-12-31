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جدة.. تبرئة عاملة منزلية من تهديد أسرة بالسحر والتفريق

جدة.. تبرئة عاملة منزلية من تهديد أسرة بالسحر والتفريق
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تواصل – جدة:

أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكماً يقضي بسجن عاملة منزلية 10 أيام، وتبرئتها من تهمة تهديدها أسرة سعودية بعمل سحر لها والتفريق فيما بينها، كما جاء في سياق الدعوى المقدمة من المدعية.

وأوضحت مصادر أنه لعدم وجود ما يُدين المدعى عليها من التهديد، ولأن الأدلة التي أوردها المدعي العام لا تصل إلى إثبات ما نسب إلى العاملة المنزلية من تهديد، فقد صدر الحكم الذي أصبح واجب النفاذ.

وتعود التفاصيل إلى أن مواطنة تقدمت ببلاغ بأنها تتعرض لرسائل تهديد من عاملة منزلية كانت تعمل لديها «بنظام الساعة»، منذ عدة أشهر، وأكدت أن العاملة لم تكن على كفالتهم بل كانت تأتي من حين لآخر للعمل لدى الأسرة.

وقالت المدعية إن العاملة تمكنت -خلال وجودها بالمنزل- من الحصول على صور لبناتها وأفراد أسرتها، وأخذت تهددها عن طريق إرسال رسائل جوال بأنها ستلحق الضرر بأسرتها.

وبعد إحالة الدعوى للمحكمة تم إحضار الخادمة وتوجيه التهمة إليها، عن طريق إرسال رسائل تهديد لهم، وبأنها تحتفظ بصور للأسرة ولبناتها، وستلحق الضرر بهم، كما تحمل الرسائل، واعتبرت المحكمة أن هذا أمر معاقب عليه شرعاً.

كما أشارت المصادر إلى أنه بعد مواجهة العاملة بذلك، أكدت أن الرقم الذي تم الإرسال منه يعود إليها ولديها بالفعل صور بنات الأسرة، وتم أخذها بموافقة رب الأسرة.

وفيما يخص التهديد أنكرت ذلك، وقالت إن من أرسل تلك الرسائل عاملة منزلية أخرى كانت تعمل معها في المنزل نفسه، ولا تعرف عنوانها، وكانت تقيم معها، وبعد ذلك رحلت دون ترك عنوانها، وكانت تستخدم رقمها دون علمها، وأضافت المصادر، أن الحكم صدر بسجن العاملة 10 أيام، وتبرئتها من تهمة التهديد.

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