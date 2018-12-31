الطائف.. بدء إجراءات ترميم مسجد الصحابي الجليل «جرير البجلي»

تواصل – الطائف:

“مسجد بُني بالحجر، وأبوابه لا تزال تلك الأبواب القديمة، ويعلو سطحه منارة، وبه تفاصيل معمارية فريدة من نوعها”، هذه باختصار أوصاف مسجد الصحابي الجليل ” جرير بن عبدالله البجلي الأثري”، الذي أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف، عن إصدار رخصة ترميمه.

وبحسب رئيس بلدية القريع بني مالك، التي تبعد نحو 140 كم (بجنوب الطائف)، فإن مسجد الصحابي الجليل «جرير البجلي» يقع ضمن برنامج إعمار المساجد التاريخية الذي تتبناه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية.

ونوه المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد، بالتعاون البناء بين الهيئة وشركائها لتحقيق الغايات المنشودة للبرنامج، والذي يهدف إلى الحفاظ على المساجد التاريخية والتراثية، نظرا إلى ما تحمله من إرث تاريخي كبير وطابع معماري أصيل يميزها كأحد أهم معالم التراث العمراني.

وتعمل الهيئة على الحفاظ على توثيق وتهيئة المساجد التراثية القديمة في المحافظة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي، لتعزيز واجب إعمار المساجد والاعتناء ببيوت الله.

يذكر أن مسجد الصحابي جرير البجلي الأثري يقع في قرية القضاة، بالقريع بني مالك وهو مبني بالحجر القديم.