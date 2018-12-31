ساما: نقاط بيع «مدى» بلغت 210 مليار ريال العام الجاري

تواصل – الرياض:

كشفت مؤسسة النقد السعودي “ساما” عن وصول عمليات نقاط البيع بالسعودية «مدى» إلى 209.98 مليار ريال (55.99 مليار دولار) خلال أول 11 شهرا من العام الحالي 2018، مقارنة بمبيعات بلغت 180.25 مليار ريال (48.07 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2017.

وأوضح التقرير أن قيمة عمليات نقاط البيع بالسعودية سجلت مستوى قياسيا منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بوصولها لأكبر مستوى لحجم العمليات في تاريخها خلال أقل من عام، إذ ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع بنسبة 16.5% خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، بزيادة تعادل 29.73 مليار ريال (7.93 مليار دولار).

ووفقا لتقرير «ساما»، هبطت تحويلات العمالة الوافدة بالمملكة بنسبة 17.6% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2017.

فيما وصلت قيمة تحويلات الوافدين خلال نوفمبر الماضي إلى نحو 9.9 مليار ريال، مقارنة مع 12.02 مليار ريال خلال نوفمبر من العام الماضي.

بالمقابل، ارتفعت تحويلات السعوديين خلال 11 شهرا من العام الحالي، بنسبة 2.5% إلى 45.995 مليار ريال، مقارنة مع 44.856 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجعت تحويلات السعوديين خلال نوفمبر 2018 إلى 4.8 مليار ريال، مقارنة مع 7.9 مليار ريال خلال الشهر المماثل من العام 2017، بنسبة تراجع 39.5%.

وبين التقرير، أن عمليات نقاط البيع داخل المملكة زادت بنسبة 18% خلال شهر نوفمبر 2018 على أساس سنوي، بارتفاع 3.03 مليار ريال (808.9 مليون دولار).