«المياه الوطنية» تعلق على فيديو «كسر مواطن للعداد»

تواصل- الرياض:

تظلم مواطن من وصول فاتورة المياه لديه إلى 2229 ريالا، رغم تركيب الشركة عداد المياه دون استئذانه -حسب قوله- وذلك في مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قام فيه بتكسير عداد المياه.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، على التصرف الذي قام به المواطن، قائلا: إن المجتمع لا يقبل مثل هذه التصرفات المسيئة.

وأوضح “الموكلي”، أن الشركة لم تستطع التعرف على المواطن، كي تقف على المشكلة التي لديه، إذ إنه لم يترك أرقام تواصل له، ولم يتواصل مع الشركة.

وأشار إلى عدم إمكان الجزم بدقة وصحة ما ورد في المقطع، نظرا لعدم وقوف الشركة على المشكلة ميدانيًّا، لعدم توافر بيانات المواطن.

وتابع، أن الشركة قامت بكل ما تستطيع القيام به، إذ نشرت تغريدة على حسابها في «تويتر» تطلب من المواطن التواصل معها لمساعدته ومعرفة خلفيات الموضوع، نظرا لعدم وضوح عنوان المواطن، بعكس القضايا التي حدثت سابقا وأنهتها وتعاملت معها في غضون ساعة.