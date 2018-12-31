الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قصة غريبة لاختفاء شاب بـ«خميس مشيط».. هذا ما رواه والده

قصة غريبة لاختفاء شاب بـ«خميس مشيط».. هذا ما رواه والده

أول تصريح لوزير التعليم الجديد.. ماذا قال عن الطلاب والابتعاث؟

أول تصريح لوزير التعليم الجديد.. ماذا قال عن الطلاب والابتعاث؟

بشرى سارة لطلاب المسار الصحي الراغبين في الابتعاث (فيديو)

بشرى سارة لطلاب المسار الصحي الراغبين في الابتعاث (فيديو)

قرار جديد من «التعليم» بشأن طلبات الإجازات العادية أو الاستثنائية

قرار جديد من «التعليم» بشأن طلبات الإجازات العادية أو الاستثنائية

قصة غريبة لاختفاء شاب بـ«خميس مشيط».. هذا ما رواه والده

قصة غريبة لاختفاء شاب بـ«خميس مشيط».. هذا ما رواه والده
0

تواصل – متابعات:

أكد عبادي الشهراني والد الشاب المفقود (سلطان) ، أن الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط لا زالت تواصل مشكورة عمليات البحث عن ابنه سلطان (18 عاماً)، الذي اختفى قبل ستة أيام من منزل أسرته بحي عتود بخميس مشيط.

وقال: «كان ابني سلطان برفقتي عندما قمنا بزيارة جدته في المستشفى، وعند عودتنا إلى المنزل تلقيت اتصالاً من المستشفى يخبرني بضرورة العودة إلى المستشفى نتيجة تدهور الحالة الصحية لوالدتي، وعلى الفور عدت وحيداً وكان سلطان وشقيقه وشقيقته في المنزل، وبعدها بوقت قصير قُرع جرس المنزل وفتح سلطان باب المنزل ثم اختفى عن الأنظار فيما قام إبني الصغير بالبحث عنه داخل المنزل وشاهد بابَيْ المنزل الداخلي والخارجي مفتوحَيْن ثم أغلقهما، ظنًّا منه أن سلطان ذهب معي إلى المستشفى»، وفقا لـ«عكاظ».

وأضاف: «بعد حضوري إلى المنزل سألوا عن أخيهم سلطان وأخبرتهم بأنه لم يذهب معي، وبحثنا عنه في المنزل وكل موقع مجاور له ولم نجده، وعلى الفور قمت بإبلاغ الجهات الأمنية عن اختفائه».

وأوضح أن إحدى قريباته ذكرت أنها شاهدت مركبة بيضاء بزجاج مظلل كانت تقف بالقرب من المنزل. ولفت إلى أن ابنه سلطان لم يكن يحمل جوال في يوم اختفائه. مناشداً كل من يعرف عنه شيئاً إبلاغه مباشرة عبر هاتفه الجوال 0559091450، أو الاتصال على الجهات الأمنية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«إبل سائبة» تتجول في ممشى حديقة بـ«خميس مشيط».. وهذا رد البلدية (صور)

«إبل سائبة» تتجول في ممشى حديقة بـ«خميس مشيط».. وهذا رد البلدية (صور)

لليوم السادس.. تواصل عمليات البحث عن مفقود سيل «وادي قرى» بجازان (صور)

لليوم السادس.. تواصل عمليات البحث عن مفقود سيل «وادي قرى» بجازان (صور)

ضبط شخص بحوزته 62 قارورة مسكر في خميس مشيط (صور)

ضبط شخص بحوزته 62 قارورة مسكر في خميس مشيط (صور)

مداهمة مصنع خمور وضبط كمية كبيرة من «المسكر» بخميس مشيط (صور)

مداهمة مصنع خمور وضبط كمية كبيرة من «المسكر» بخميس مشيط (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التنمر الآفة المقيتة 
تدوينات حرة

التنمر الآفة المقيتة 

المزيد
إجازتي راحة وإنجاز
مقالات

إجازتي راحة وإنجاز

المزيد
كوب بعشرة
تدوينات حرة

كوب بعشرة

المزيد
صورة العرب في مناهج إيران!
مقالات

صورة العرب في مناهج إيران!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>