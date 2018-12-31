قصة غريبة لاختفاء شاب بـ«خميس مشيط».. هذا ما رواه والده

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أكد عبادي الشهراني والد الشاب المفقود (سلطان) ، أن الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط لا زالت تواصل مشكورة عمليات البحث عن ابنه سلطان (18 عاماً)، الذي اختفى قبل ستة أيام من منزل أسرته بحي عتود بخميس مشيط.

وقال: «كان ابني سلطان برفقتي عندما قمنا بزيارة جدته في المستشفى، وعند عودتنا إلى المنزل تلقيت اتصالاً من المستشفى يخبرني بضرورة العودة إلى المستشفى نتيجة تدهور الحالة الصحية لوالدتي، وعلى الفور عدت وحيداً وكان سلطان وشقيقه وشقيقته في المنزل، وبعدها بوقت قصير قُرع جرس المنزل وفتح سلطان باب المنزل ثم اختفى عن الأنظار فيما قام إبني الصغير بالبحث عنه داخل المنزل وشاهد بابَيْ المنزل الداخلي والخارجي مفتوحَيْن ثم أغلقهما، ظنًّا منه أن سلطان ذهب معي إلى المستشفى»، وفقا لـ«عكاظ».

وأضاف: «بعد حضوري إلى المنزل سألوا عن أخيهم سلطان وأخبرتهم بأنه لم يذهب معي، وبحثنا عنه في المنزل وكل موقع مجاور له ولم نجده، وعلى الفور قمت بإبلاغ الجهات الأمنية عن اختفائه».

وأوضح أن إحدى قريباته ذكرت أنها شاهدت مركبة بيضاء بزجاج مظلل كانت تقف بالقرب من المنزل. ولفت إلى أن ابنه سلطان لم يكن يحمل جوال في يوم اختفائه. مناشداً كل من يعرف عنه شيئاً إبلاغه مباشرة عبر هاتفه الجوال 0559091450، أو الاتصال على الجهات الأمنية.