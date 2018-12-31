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«صحة المدينة» تكشف حقيقة إغلاق مركز لعلاج «سرطان الأطفال»

«صحة المدينة» تكشف حقيقة إغلاق مركز لعلاج «سرطان الأطفال»
مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة
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تواصل – المدينة المنورة:

أصدرت الشؤون الصحیة بمنطقة المدينة المنورة، أمس الأحد، بیانا توضیحیا بشأن ما تم تداوله عن إغلاق مركز لعلاج أمراض السرطان للأطفال بالمدينة المنورة، وتوقف خدماته.

وأوضحت صحة المدنية أنه لا يوجد مركز متخصص لعلاج أورام الأطفال بمستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال، كما أنه لم يتم إيقاف أي خدمة تقدم في المستشفى.

وأكدت “صحة المدينة” أن ما يتوفر في المستشفى ھو مركز لعلاج وتشخیص أمراض الدم الوراثیة كالثلاسیمیا والإنیمیا المنجلیة، ومن خلال ھذا المركز كانت تقدم بعض الخدمات العلاجیة البسیطة لبعض حالات أورام الدم، ثم قام الفريق المتخصص قبل 4 أعوام بدراسة النتائج العلاجیة لمثل ھذه الحالات وأوصى بتحويلھا إلى المراكز المعتمدة المتخصصة.

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