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«النمر» يوضح شروط المشي الصحي وينصح باستشارة الطبيب في هذه الحالات

«النمر» يوضح شروط المشي الصحي وينصح باستشارة الطبيب في هذه الحالات
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن هناك شروطًا للمشي، مثل المشي مدة 150 دقيقة أسبوعيًّا من الجهد متوسط الشدة (مثل المشي السريع حوالي 3 أميال في الساعة)، أو 75 دقيقة أسبوعيًّا من الجهد عالي الشدة (مثل الجري ولعب كرة السلة حوالي 5 إلى 6 أميال في الساعة).

وأضاف النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يفضل أن تقسم هذه الدقائق أعلاه على أيام الأسبوع ولا تؤدى مجتمعة، ويمكن أن يخلط بين الأسلوبين فمثلًا المشي 30 دقيقة مرتين في الأسبوع، والجري 20 دقيقة مرتين في الأسبوع.

وتابع أنه إذا كنت فوق الأربعين سنة أو لديك ضغط أو سكري أو كوليسترول أو أمراض قلب سابقة وتنوي بدء الرياضة البدنية فناقش طبيبك ليضع لك البرنامج المناسب، أما إذا كان ضغطك مرتفعًا جدًّا أو لديك ذبحة صدرية حديثة أو جلطة في القلب فلا تمارس رياضة المشي حتى يأذن لك طبيبك ويحدد الرياضة المناسبة لحالتك كمًّا وكيفًا.

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