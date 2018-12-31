أول تصريح لوزير التعليم الجديد.. ماذا قال عن الطلاب والابتعاث؟

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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في أول تصريح له بعد تعيينه، أن تطوير التعليم يجب أن ينطلق من مكانة المملكة التي تُعد إحدى دول مجموعة العشرين.

وقال “آل الشيخ” في مداخلة هاتفية على قناة “العربية”: “إن الوزارة ستسعى خلال الفترة القادمة، إلى تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030 المتصلة بالتعليم وتطبيقها في ما يتصل بالطالب وتهيئته لسوق العمل؛ من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للتعايش مع القرن الحادي والعشرين”.

وأضاف أن الوزارة ستنضم لهذه الرؤية التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي ترى أن التعليم يجب أن يُخرج مواطنين يعملون رواد أعمال، يساهمون في الاقتصاد، أو مؤهلين بشكل عالٍ يجعل القطاع الخاص المحلي والعالمي يتهافت لتوظيفهم”.

وأشار وزير التعليم الجديد في مداخلته، إلى أن برنامج الابتعاث تجري عليه الوزارة في الوقت الحالي تعديلات عدة؛ بحيث يكون مركّزاً على التخصصات التي تحتاجها التنمية وسوق العمل السعودي.

واختتم: “البرنامج سيعطي الأفضلية للجامعات الأفضل على مستوى العالم؛ لتخريج طلاب مؤهلين بشكل نوعي ومؤهلين للالتحاق بسوق العمل”.

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