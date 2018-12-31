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طفل يبكي 15 ساعة ويضحك لـ6 أشهر يثير حيرة الأطباء

طفل يبكي 15 ساعة ويضحك لـ6 أشهر يثير حيرة الأطباء
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تواصل – وكالات:

أثار طفل أمريكي، مصاب بحالة نادرة من الصرع، حيرة الأطباء وذلك بعد تعرضه لنوبة بكاء متواصل لأكثر من 15 ساعة، أدت لتعرضه لنوبات مختلفة من الحالات المزاجية.

وبينت وسائل إعلام عالمية، أن الطفل يبلغ من العمر عامين فقط، عانى من نوبة بكاء استمرت لمدة 15 ساعة متواصلة، مما تسبب في اندلاع موجات غير مبررة من الضحك الهيستيري لمدة ستة أشهر.

وأوضح الأطباء أن الطفل مصاب بنوع نادر من حالة الصرع، وهو ما يفقده السيطرة على تصرفاته، ولكن دون إصدار أصوات ضخمة أو إحداث ضجيج، فيكتفي فقط بالدخول في نوبة ضحك أو بكاء دون أسباب واضحة.

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