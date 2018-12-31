الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

أول تصريح لوزير التعليم الجديد.. ماذا قال عن الطلاب والابتعاث؟

أول تصريح لوزير التعليم الجديد.. ماذا قال عن الطلاب والابتعاث؟

بشرى سارة لطلاب المسار الصحي الراغبين في الابتعاث (فيديو)

بشرى سارة لطلاب المسار الصحي الراغبين في الابتعاث (فيديو)

قرار جديد من «التعليم» بشأن طلبات الإجازات العادية أو الاستثنائية

قرار جديد من «التعليم» بشأن طلبات الإجازات العادية أو الاستثنائية

تعرف على برنامج «سند محمد بن سلمان».. وأول مبادرة منه للشباب

تعرف على برنامج «سند محمد بن سلمان».. وأول مبادرة منه للشباب

مختصون: قضايا توظيف الأموال تتكرر.. وهذه أشهر طرق الاحتيال (فيديو)

مختصون: قضايا توظيف الأموال تتكرر.. وهذه أشهر طرق الاحتيال (فيديو)
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور ماجد الموزان، عضو لجنة توظيف الأموال بوزارة الداخلية سابقاً، أن قضايا توظيف الأموال لا تزال تتكرر منذ أكثر من 17 عاماً، وكل مرة بطريقة مختلفة، موضحاً أن المشكلة في ذلك هي الطمع، والرغبة في الربح السريع.

وأضاف الموزان، خلال حواره ببرنامج “تم”، أن المشكلة التي تجمع كل ذلك هو المجتمع، المرء يرى النتيجة ولا يرى الطريقة، يرى الأرباح، ولا يعرف ولا يسأل عن الطريقة التي يتم من خلالها استثمار الأموال، ولذلك هناك إجراءات ومحاذير قانونية يجب أن يعرفها الناس.

وأضاف أن أي عمل تجاري يجب أن يُبنى على عقد معين، يجب أن تتوفر فيه شروط التعاقد، على سبيل المثال مكان الاستثمار ومحل ومكان العمل الذي يتم الاستثمار فيه، وكذلك طريقة جني الأرباح.

وتابع الموزان “في السابق شخص لا يملك في حسابه 100 ألف، فجأة حسابه فوق المليار؟ أين دور البنوك ومؤسسة النقد؟ ”، مشيراً إلى أن ”الذي يخدع الناس يضع غطاءً معيناً للتخفي وخداع الآخرين”.

من جهته، قال عاصم الرحيلي: ”إن استمرار توظيف الأموال سببه أن الشركات التي تمارس نشاطاً غير مشروع تأخذ سجلاً تجارياً بممارسة مثل تشغيل فنادق، ويذهب للمستثمر الصغير ويدخله معه ويخدعه بهامش ربح ضئيل؛ وبالتالي يزيد عدد الضحايا يوماً بعد يوم بسبب عمليات الاحتيال المشابهة”.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وافد يستولي على «مبلغ ضخم» من مواطن بحيلة «توليد الريالات»

وافد يستولي على «مبلغ ضخم» من مواطن بحيلة «توليد الريالات»

شهر من الشكاوى والردود.. متجر إلكتروني ينصب على عميل بعروض وهمية

شهر من الشكاوى والردود.. متجر إلكتروني ينصب على عميل بعروض وهمية

«هانز الأوربي» يطلب مليونَي يورو مساعدة من مواطن سعودي

«هانز الأوربي» يطلب مليونَي يورو مساعدة من مواطن سعودي

الإنتربول السعودي يحذر المستثمرين من عمليات نصب واحتيال

الإنتربول السعودي يحذر المستثمرين من عمليات نصب واحتيال

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التنمر الآفة المقيتة 
تدوينات حرة

التنمر الآفة المقيتة 

المزيد
إجازتي راحة وإنجاز
مقالات

إجازتي راحة وإنجاز

المزيد
كوب بعشرة
تدوينات حرة

كوب بعشرة

المزيد
صورة العرب في مناهج إيران!
مقالات

صورة العرب في مناهج إيران!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>