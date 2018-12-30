«السياحة» تبدأ إجراءات ترميم مسجد الصحابي «جرير البجلي» بالطائف

تواصل – واس:

استكملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف إجراءات إصدار رخصة ترميم مسجد الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي الأثري، وذلك ضمن برنامج إعمار المساجد التاريخية الذي تتبناه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ونوه المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد، بالتعاون البناء بين الهيئة وشركائها لتحقيق الغايات المنشودة للبرنامج الذي يهدف إلى الحفاظ على المساجد التاريخية والتراثية؛ نظراً لما تحمله من إرث تاريخي كبير وطابع معماري أصيل يميزها كأحد أهم معالم التراث العمراني.

وأكد أن الهيئة تعمل على الحفاظ على توثيق وتهيئة المساجد التراثية القديمة في المحافظة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي؛ لتعزيز واجب إعمار المساجد والاعتناء ببيوت الله.

يُذكر أن مسجد الصحابي جرير البجلي الأثري يقع في قرية القضاة، بالقريع بني مالك وهو مبني بالحجر ويعلو سطحه منارة، وبه تفاصيل معمارية فريدة.