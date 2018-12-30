«دمشق»: الأولوية لإيران في إعادة إعمار سوريا

تواصل – وكالات:

أكدت الحكومة السورية أن الأولوية في إعادة الإعمار ستكون للشركات الإيرانية، بعد انتهاء الأزمة في البلاد.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، اليوم الأحد، في طهران بمناسبة لقاء مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة غلام حسين شافعي: “بدأنا نضع يدنا على المشاكل والعوائق التي تقف في طريق تطوير العلاقات بين البلدين ونسعى لحلها”.

وأكد الخليل، حسب وكالة “سانا” السورية الرسمية، وجود رغبة كبيرة بين الجانبين في تطوير العلاقات وخاصة الاقتصادية، ودعا إلى فتح حسابات متبادلة وبنوك مشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أهمية التعاون بين المصرفين المركزيين لسوريا وإيران، وخاصة مع استقبال توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي، التي أبرمها الجانبان اليوم.

وأكد الخليل وفق ما نقل موقع روسيا اليوم، أن الأولوية في إعادة الإعمار في سوريا ستكون للشركات الإيرانية سواءً كانت حكوميةً أو خاصةً.