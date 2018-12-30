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اتفاقية لتدريب واعتماد خريجي هندسة جامعة «حفر الباطن» مهنياً

اتفاقية لتدريب واعتماد خريجي هندسة جامعة «حفر الباطن» مهنياً
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تواصل – واس:

وقعت الهيئة السعودية للمهندسين مع جامعة حفر الباطن مذكرة تعاون وتفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والجامعة، تتضمن تنظيم دورات تدريبية في المحافظة، واعتماد المهندسين والفنيين من طلاب وخريجي كلية الهندسة في الجامعة.

وأوضح المهندس سعد بن محمد الشهراني رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن هذه المذكرة تهدف إلى تجسيد مبدأ التعاون بين الهيئة والجامعة لتحقيق تطلعات الدولة في التعاون البناء بين القطاعات المختلفة، إلى جانب وضع إطار للتعاون المشترك بين الطرفين لإثراء العمل في الجوانب المهنية والعلمية وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية بما يحقق الأهداف المنشودة.

وأضاف المهندس الشهراني أنه وقع الاتفاقية من طرف الهيئة السعودية للمهندسين، ومن طرف جامعة حفر الباطن معالي الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني مدير الجامعة، وقد تم التوقيع في مدينة الرياض اليوم.

وأبان أن هذه المذكرة تأتي تجسيداً لمبدأ التعاون الذي يحقق تطلعات الدولة في التعاون البناء لما فيه الصالح العام، ومواكبة رؤية 2030، ووضع إطار للتعاون المشترك بين الطرفين لإثراء العمل في الجانبين المهني والعلمي، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بما يحقق الأهداف المنشودة وإيجاد علاقة تعاون لخدمة الأهداف المشتركة وتحديد الإطار العام لعلاقتهما المستقبلية والتعاون المشترك بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والقواعد والإجراءات ذات العلاقة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الهيئة والجامعة التنسيق لإقامة دورات تدريبية في محافظة حفر الباطن، واعتماد المهندسين والفنيين من طلاب وخريجي كلية الهندسة وهندسة وعلوم الحاسب الآلي في جامعة حفر الباطن بعد إتمام الإجراءات المطلوبة للاعتماد المهني، كما تم التنسيق على المشاركة والتعاون في دعم المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الطرفان، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه الاتفاقية ستعود بالفائدة إن شاء الله على منسوبي الجامعة من مهندسين وفنيين من خلال البرامج والأنشطة التي تنظمها الهيئة.

وكشف رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع جامعة حفر الباطن لإعداد برامج تدريبية وتأهيلية خاصة لطلاب وخريجي كلية الهندسة وهندسة وعلوم الحاسب الآلي وفق سياسات التدريب لدى الهيئة، كما سيتم عقد عدة اجتماعات تنسيقية لتفعيل الأنشطة المشتركة بين الطرفين والتعاون في تنفيذ برامج وأعمال ذات علاقة مشتركة في محافظة حفر الباطن.

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