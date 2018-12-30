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50 شركة عمرة تشتكي من خسائر نظام «الشرائح».. والوزير يتدخل

50 شركة عمرة تشتكي من خسائر نظام «الشرائح».. والوزير يتدخل
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تواصل – متابعات:

كشفت مصادر أن أكثر من 50 شركة عمرة وحج، تقدمت بشكاوى من تكبدھا خسائر كبیرة بسبب نظام “الشرائح”، فیما أحال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، ھذه الشكاوى لوكیله لبحثھا.

وأوضحت المصادر أن وزير الحج أحال شكوى أكثر من 50 شركة للعمرة والحج إلى وكیله للاجتماع مع المتضررين وبحث شكاواھم؛ بناء على طلبھم ورغبتھم في الاستماع لما ھم فیه من معاناة، على أمل رفع الضرر عنھم، بحسب “عكاظ”.

من جھته، أكد وكیل الوزارة عبدالله قاضي، أنه سیتم عقد اجتماع مع أصحاب ھذه الشركات مطلع الأسبوع المقبل لبحث شكواھم.

يُشار إلى أن ھناك عدداً من أصحاب الشركات والمؤسسات ما زالوا يعانون من تأخیر الترخیص لھم بعد أن تقدم أكثر من 1000 شركة ومؤسسة حج، حیث تم التصريح لعدد منھا.

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