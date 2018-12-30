4 أعراض للإصابة بـ«سرطان الأمعاء»

تواصل – وكالات:

يؤكد الأطباء أن تشخيص مرض سرطان الأمعاء في مراحله المبكرة يساعد في تخفيف أعراضه وحتى القضاء عليه، خاصة أنه يعد أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم.

وتشمل الأعراض الرئيسة للمرض ظهور دم في البراز، وتغيير مستمر وغير مفسر في عادة الأمعاء، إلى جانب الألم المستمر في البطن.

ونقلت صحيفة “إكسبريس” البريطانية عن أطباء بجمعية سرطان الأمعاء في بريطانيا، أن الأعراض السابقة تظهر في 90 في المئة من المصابين بسرطان الأمعاء.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن هناك علامة أخرى “فارقة” قد تفيد في التعرف على المرض بشكل مبكر، وتتمثل في نقص الحديد.