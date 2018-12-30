شاهد.. «قرد» يسرق لوحات ومحتويات سيارة

تواصل – وكالات:

أظهر مقطع فيديو طريف، قرداً يسرق محتويات سيارة بشكل احترافي، في ماليزيا.

وأوضح الفيديو، القرد وهو يتسلل نحو السيارة ويسحب لوحة الترخيص من أمامها؛ ومن ثم صعد بطريقة احترافية لأعلى السيارة، ودخلها ليسرق محتوياتها.

من جانبه، علَّق الشخص الذي صوَّر الفيديو قائلاً: “كنت أظن في بداية الأمر، أنه يحاول تدمير لوحة السيارة، لكنني وجدته يأخذها فأخرجت هاتفي لتسجيل تلك اللقطات الفريدة”.

وأضاف: “وجدته بعد ذلك يصعد لسقف السيارة ليتفحصه، ثم يدخلها لسرقة بعض المحتويات، ويسارع لباقي أقرانه للهروب بعيداً عن المكان”.