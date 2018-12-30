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تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر الأشد حاجة في الرياض

تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر الأشد حاجة في الرياض
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تواصل – واس:

واصلت جمعية بنيان الخيرية بالشراكة مع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان تسليم المساكن للأسر الأشد حاجة، حيث سلمت الجمعية الأسبوع الماضي العديد من الوحدات السكنية في الرياض، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والمشرف العام على الإسكان التنموي والتنظيم العقاري المهندس مازن الداوود، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية بنيان تركية الفارس.

وثمن وزير الإسكان بهذه المناسبة، الاهتمام والحرص والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمانه من دعم في جميع المجالات التي تهدف لتلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والعمل على تلبيتها، ويأتي من ضمن ذلك الدعم الذي يحظى به “الإسكان التنموي” لتأمين السكن للأسر الأشد حاجة في المجتمع.

وأكّد الحقيل أهمية تكامل القطاع غير الربحي وكذلك القطاع الخاص مع الجهود والمبادرات التي تقوم بها الجهات الحكومية؛ للوصول إلى النتائج التي تخدم المجتمع بوقت أسرع، منوهاً بالدور الذي تبذله الجمعيات حالياً – بالشراكة مع الإسكان التنموي – من تسليم المساكن للأسر الأشد حاجة في مختلف مناطق المملكة، لضمان سرعة وصول الدعم الحكومي للأسر المستحقة.

بدورها، أعربت نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية تركية الفارس بالنيابة عن رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء المجلس وعن الأسر المستفيدة، عن بالغ شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وكذلك لوزير الإسكان على مشاركته في تسليم الوحدات للمستفيدين، وعلى دور وزارة الإسكان الداعم والممكن لجمعية بنيان الخيرية من خلال تأمين السكن للأسر الأشد حاجة.

يُذكر أن اتفاقيات الشراكة التي يبرمها الإسكان التنموي مع الجمعيات المرخصة والمعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تتلخص في قيام الإسكان التنموي بدعم وتمكين الجمعيات من خلال توفير الوحدات السكنية المطلوبة، وتقوم الجمعيات من جانبها بتسليم وإدارة وتشغيل السكن للأسر المستحقة والمدرجة في قوائم وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان.

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