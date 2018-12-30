باللغتين العربية والإنجليزية.. أوقاف الراجحي تطلق مركز الهاتف المجاني الدعوي

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أطلقت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي برنامجها الدعوي باسم (مشروع مركز الهاتف المجاني الدعوي) بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالثمامة بمدينة الرياض.

صرح بذلك الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، موضحاً أن هذا المشروع النوعي تم دعمه ليكون خدمةً لتوفير المعلومات المتعلقة بالإسلام ومحاسنه ووسطيته واعتداله والجواب عن المفاهيم المغلوطة عنه باللغتين العربية والإنجليزية للجاليات المسلمة وغير المسلمة المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك عبر الهاتف المجاني (8001225500)، الذي يعمل بنظام التوعية الآلية، كما يعمل بنظام الاتصال التفاعلي مع الدعاة المتواجدين داخل المركز أو خارجه ممن يثق المكتب بعلمهم وسيرتهم.

وبين الراجحي أن من أبرز أهداف هذا المشروع تكامل الجهود الرسمية والخيرية في خدمة المجالات الدعوية، وذلك بتوعية وإرشاد الجنسيات المختلفة المقيمة في المملكة العربية السعودية إلى الدين الصحيح، وإزالة الشبهات عنه، وإيصال الرسالة الوسطية السمحة للإسلام الخالية من الشوائب والانحرافات والبدع والضلالات.

وأشار “الراجحي” أن إدارة الأوقاف منذ نشأتها تهتم بدعم العمل الدعوى بمختلف وسائله المشروعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية، وتستشعر أهمية العمل الدعوى التي لا تخفى على كل مسلم، وخاصة في مجتمعنا السعودي المحافظ الذي عُرف بتدينه وفطرته السليمة بحمد الله تعالى، وفي أوساط الجاليات المسلمة وغير المسلمة الوافدة إلى بلادنا المباركة.

واختتم الراجحي تصريحه بحمد الله وشكره أن يسر لإدارة الأوقاف ما يعينها على تقديم خدماتها وبرامجها الخيرية المتنوعة في بلادنا المباركة في ظل ما نعيشه من أمن ورخاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رعاهم الله، كما قدم شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وكافة العاملين في المجالات الدعوية التابعة للوزارة وللإخوة الأعزاء في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالثمامة.

وسأل العلي القدير أن يجعل هذه الأعمال التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات الواقف الوالد الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، رحمه الله، وذريته والعاملين في إدارة الأوقاف، وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها وعزها واستقرارها.