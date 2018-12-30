شاهد.. 3 سيارات «شاص» تطارد وتقتل ذئبًا في «نفود حائل»

تواصل – حائل:

أوضح مقطع فيديو متداول عملية مطاردة وقتل ذئب بواسطة عدد من المواطنين في نفود حائل، وذلك بعد أن تسلل إلى إحدى الحظائر وقتل 7 أغنام.

وأظهر المقطع قيام 3 سيارات “شاص” بمطاردة الذئب في منطقة برية بحائل، فيما كان يحاول الذئب العدو بسرعة شديدة ويراوغ لتفادي اصطدام السيارات به، قبل أن تُبين صورة نُشرت لاحقاً الذئبَ ميتاً على الأرض وحوله السيارات الثلاث.

وقال ناشطون إن الحادِثة وقعت قبل 4 أيام، لافتين إلى تكرر ظهور الذئاب بكثرة مؤخراً في حائل، مشيرين إلى تمكُّن أحد المواطنين من قَتل ذئب كان قد أثار هلع السكان بتجوله في شوارع حي الوسيطاء بحائل في مايو الماضي.