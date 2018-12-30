إجراء مائة ألف عملية غسيل كلوي بمستشفيات الرياض

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بلغ إجمالي عمليات الغسيل الكلوي بمستشفيات منطقة الرياض 101799 عملية تنقية خلال عام واحد .

وأوضحت صحة الرياض أن مجموع عمليات القسطرة القلبية والقلب المفتوح خلال العام 2018 بلغت 2206 عملية قسطرة قلبية كما بلغ إجمالي عمليات القلب المفتوح خلال نفس الفترة 20 عملية .

ونفذت صحة الرياض خلال الفترة عدداً من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحسين تجربة المريض في مرافقها الصحية، ومن ذلك برنامج لقياس تجربة المرضى وهو إحدى مبادرات الصحة الرامية لتمكين المستفيدين الرئيسين (المرضى وذويهم) من المشاركة في التحسين عبر قياس رضاهم بعد الحصول على الخدمات الصحية المختلفة في المنشآت التي تعمل تحت مظلة الصحة من خلال استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة، وعبر طرف ثالث مستقل لضمان الحيادية في النتائج، ويعمل البرنامج على قياس الرضا في المستشفيات، والمراكز التخصصية، والرعاية الصحية الأولية، وبنوك الدم، ومراكز الإقلاع عن التدخين، ومراكز فحص ما قبل الزواج، وغيرها من الخدمات المقدمة .