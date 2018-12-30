تعرف على ألاعيب «المتاجر الإلكترونية» للنصب على الزبائن

تواصل – الرياض:

انتقد المختص في حماية المستهلك فهد البقمي استغلال الكثير من المتاجر الإلكترونية التي تقوم بالتضليل وتوظيف المشاهير للإعلان عن منتجاتها.

وبحسب “الوطن” فقد أكد البقمي أن أغلب المواقع ترفع أسعارها قبل تقديم التخفيضات ومن ثم تروج للسلع بأسعار أقل إيهاما للمتسوقين بأن هناك خصمًا لافتًا عليها.

وأضاف البقمي أن الجهات المعنية هنا مثل هيئة الاتصالات والوزارة لا تحجب تلك الإعلانات المضللة، وفي حال التقدم ببلاغ عليها فإن الرد يكون ليس من اختصاصنا، واستطرد قائلاً: «مع العلم أنني حاليا في الإمارات ولم أرَ أي إعلان لهذه المتاجر التي تقدم سلعا مغشوشة ومقلدة للعملاء”.

وأوضح أن تسجيل المتجر الإلكتروني في «معروف» لا يعني أن المتجر يبيع منتجات أصلية، بل إن «معروف» يضمن فقط تسجيل اسم الشركة أو المتجر لدى وزارة التجارة، وفي حال حصول أي مشكلة لدى العملاء بإمكانهم تقديم شكوى على المتجر.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد أكدت أن هناك نسبة كبيرة من المستهلكين تشعر بعدم الارتياح تجاه التسوق عبر الإنترنت، ويتخوفون بشكل مبرر بشأن المنتجات المزيفة ومنخفضة الجودة التي تباع عبر الإنترنت،.

وأوضحت الهيئة أيضا، أن أمن بطاقات الائتمان والصراف الآلي والمعلومات الشخصية في المعاملات عبر الإنترنت يمثل مصدر قلق للمستهلكين في المملكة، وفي المقابل نجد أن «الدفع عند الاستلام» هي طريقة الدفع الأكثر انتشارا، ويتعين على أصحاب المصلحة في قطاع الخدمات المالية أن يسعوا إلى نشر الوعي بشأن أنواع الدفع الإلكتروني المتنوعة المتاحة حاليا، وكيفية استخدامها على نحو آمن.