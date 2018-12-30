اختيار 3 باحثين سعوديين ضمن قائمة العلماء الأكثر استشهاداً بأبحاثهم على مستوى العالم

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صنف مؤشر عالمي 3 باحثين سعوديين ضمن قائمة الباحثين الأكثر استشهاداً بأبحاثهم (HICI) على مستوى العالم للعام 2018، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الجامعات السعودية.

جاء ذلك في التصنيف الذي نشره موقع “clarivate Analytics” المتخصص نهاية نوفمبر الماضي، في 21 مجالاً من مجالات “مؤشرات العلوم الرئيسة”، وتم خلاله رصد أبحاث 107 باحثين ينتمون لست جامعات سعودية.

والباحثون الذين تم اختيارهم في القائمة هم الدكتور علي بهكلي المتخصص في مجال النبات وعلوم الحيوان بجامعة الملك سعود، والبروفيسور أحمد الصاعدي الأستاذ المشارك في قسم الرياضيات في كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز، والبروفيسور عبدالله العسيري رئيس قسم الكيمياء ومدير مركز التميز البحثي في المواد المتقدمة بجامعة الملك عبدالعزيز.

ويعد اختيار هؤلاء الباحثين الثلاثة اعترافاً بأدائهم البحثي الاستثنائي، وإنتاجهم العديد من الأوراق العلمية التي تم الاستشهاد بها بشكل كبير من قبل باحثين من مختلف دول العالم.