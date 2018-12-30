الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الجوازات» توضح حقيقة دخول البحرين «دون تصريح»

«الجوازات» توضح حقيقة دخول البحرين «دون تصريح»

خطأ إداري يحرم مواطنة من «حق الحياة» في القريات (فيديو)

خطأ إداري يحرم مواطنة من «حق الحياة» في القريات (فيديو)

بالفيديو.. لحظة سقوط وتحطم طائرة بالإمارات

بالفيديو.. لحظة سقوط وتحطم طائرة بالإمارات

«العمل» تحسم موقف «أبناء وبنات المواطنة» من المهن «المسعودة»

«العمل» تحسم موقف «أبناء وبنات المواطنة» من المهن «المسعودة»

طفلان يقدمان لوالدهما «أخطر قاتل في العالم»

طفلان يقدمان لوالدهما «أخطر قاتل في العالم»
0

تواصل – وكالات:

كادت براءة طفلين أن تتسبب في موت والدهما، بعد أن أهدياه أخطبوطاً تمكنا من صيده على شواطئ مدينة بيرث بولاية أستراليا الغربية، وهو الحيوان الأكثر سميةً في العالم.

وذكر موقع «Berth Now» الإخباري، أن آرون بيكس، ذهب مع طفليه صوفي (11 عاماً) وويل (7 أعوام) إلى الشاطئ، لقضاء بعض الوقت، ومارسا هوايتهما المفضلة بالغوص وجمع القواقع البحرية الملونة.

وأخرجا من المياه قوقعتين جميلتين وأهدياهما لوالدهما، الذي وضعهما في جيبه، ليغسلهما لاحقاً عند عودته إلى المنزل، قبل أن يكتشف أن القوقعتين تحتويان على أخطبوطات من نوع أزرق الحلقات الأكثر المخلوقات سمية في العالم، بعد أن خرج أحدهما واستقر على يده أثناء عملية الغسل، وبقي الثاني في جيبه.

واتصلت الأسرة بالإسعاف ونقل الرجل إلى المستشفى، حيث قضى ثلاث ساعات من الفحص والمراقبة بسبب تماس جسده مع هذه الرخويات القاتلة، حيث ظهر على ساقه طفح جلدي خفيف، لكن الأخصائيين طمأنوه بأن الخطورة قد زالت ويستطيع الذهاب إلى المنزل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. كيف التهم الأخطبوط سمكة القرش الضخمة في لحظات

شاهد.. كيف التهم الأخطبوط سمكة القرش الضخمة في لحظات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التنمر الآفة المقيتة 
تدوينات حرة

التنمر الآفة المقيتة 

المزيد
إجازتي راحة وإنجاز
مقالات

إجازتي راحة وإنجاز

المزيد
كوب بعشرة
تدوينات حرة

كوب بعشرة

المزيد
صورة العرب في مناهج إيران!
مقالات

صورة العرب في مناهج إيران!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>