طفلان يقدمان لوالدهما «أخطر قاتل في العالم»

تواصل – وكالات:

كادت براءة طفلين أن تتسبب في موت والدهما، بعد أن أهدياه أخطبوطاً تمكنا من صيده على شواطئ مدينة بيرث بولاية أستراليا الغربية، وهو الحيوان الأكثر سميةً في العالم.

وذكر موقع «Berth Now» الإخباري، أن آرون بيكس، ذهب مع طفليه صوفي (11 عاماً) وويل (7 أعوام) إلى الشاطئ، لقضاء بعض الوقت، ومارسا هوايتهما المفضلة بالغوص وجمع القواقع البحرية الملونة.

وأخرجا من المياه قوقعتين جميلتين وأهدياهما لوالدهما، الذي وضعهما في جيبه، ليغسلهما لاحقاً عند عودته إلى المنزل، قبل أن يكتشف أن القوقعتين تحتويان على أخطبوطات من نوع أزرق الحلقات الأكثر المخلوقات سمية في العالم، بعد أن خرج أحدهما واستقر على يده أثناء عملية الغسل، وبقي الثاني في جيبه.

واتصلت الأسرة بالإسعاف ونقل الرجل إلى المستشفى، حيث قضى ثلاث ساعات من الفحص والمراقبة بسبب تماس جسده مع هذه الرخويات القاتلة، حيث ظهر على ساقه طفح جلدي خفيف، لكن الأخصائيين طمأنوه بأن الخطورة قد زالت ويستطيع الذهاب إلى المنزل.