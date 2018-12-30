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«التأمينات» تكشف عدد من فقدوا وظائفهم خلال 3 أشهر
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تواصل – الرياض:

كشفت البيانات الحديثة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن أن إجمالي عدد العاملين في سوق العمل بالمملكة من السعوديين وغير السعوديين بلغ خلال الربع الثالث من العام الحالي 8.813.236 عاملاً، وذلك مقارنة بالربع الثاني من نفس العام والتي وصل فيها عدد العاملين 9.367.593 عاملاً، أي ما يعني خروج 554.357 موظفاً من السوق في فترة 3 أشهر فقط.

وبحسب “الوطن” فقد أظهرت البيانات أن الكيانات الفردية تعتبر أكبر موظف في سوق العمل بعدد 4.387 ملايين، لتأتي بعدها المنشآت المحدودة بعدد 3.253 ملايين، ثم الشركات المساهمة بعدد 856.409 آلاف مشترك. فيما جاءت المنشآت المهنية أقل الكيانات توظيفاً بعدد 4.645 عاملاً.

وبينت الإحصائية، أن منطقة الرياض تعتبر الأعلى توظيفاً من بين كافة المناطق الإدارية في المملكة بعدد 3.201 ملايين مشترك، وجاءت مكة المكرمة وجدة بعدها بحسب عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص حيث وصل عدد الموظفين 1.517 مليون مشترك، ثم المنطقة الشرقية بعدد 1.355 مليون.

يذكر، أن عدد السعوديين المشتركين على رأس العامل الخاضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية في الربع الثاني من العام الجاري تجاوز 1.946 مليون مشترك، فيما وصل عدد المشتركين غير السعوديين 7.421 ملايين مشترك من الذكور والإناث، في حين بلغ عدد الذكور 8.557 ملايين مشترك، وعدد الإناث الإجمالي 810.216 مشتركة.

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