استنشاق «الروزماري» يحد من القلق ويحسن الذاكرة

تواصل – وكالات:

كشفت دراسات علمية حديثة أن استنشاق زيت الروزماري (أو إكليل الجبل) لمدة 3 دقائق يزيد اليقظة ويقلل القلق ويحسّن الذاكرة.

وبحسب الدراسة، فسواء كنت تستعد لاختبارات دراسية أو لمقابلة هامة في العمل يمكنك الاعتماد على زيت الروزماري لتنشيط ذاكرتك، أما إذا كنت قلقاً فسيساعد زيت اللافندر على الراحة. يساعد استنشاق هذه الزيوت على التغلّب على إجهاد المذاكرة عن طريق تحسين الوظائف الإدراكية”

وتم استخلاص هذه النتيجة من تجربة قام فيها المشاركون بحل أسئلة في الرياضيات، وتبين أن حل المسائل الحسابية كان أفضل بعد استنشاق زيت الروزماري.

وفي عام 2003 أظهرت نتائج تجربة علمية نشرتها مجلة “ساينس ريبورتس” استنشق فيها المشاركون نوعين من الزيوت: زيت اللافندر وزيت الروزماري، وتبين أن استنشاق الروزماري له تأثير إيجابي على تحسّن الذاكرة والأداء المهني والأكاديمي.

ولزيت الرزماري فوائد معروفة لإطالة وتكثيف الشعر، لكن استنشاقه مفيد لوظائف الدماغ والأعصاب.