«ترامب» يعلن عن إحراز تقدم كبير مع «الصين» لإنهاء الحرب التجارية

تواصل – وكالات:

في تطور جديد للعلاقات بين أمريكا والصين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إحراز تقدّم كبير، بين بلاده والصين، على صعيد المحادثات التجارية الجارية، بينهما؛ لإنهاء حرب الرسوم الجمركية.

وقال الرئيس الأمريكي ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “لقد أجريت لتوّي مكالمة طويلة وجيّدة جداً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، والاتفاق يسير على ما يرام، وفي حال التوصّل إلى اتفاق فسيكون شاملًا وسيغطي كل المسائل والمجالات ونقاط الخلاف.. لقد تمّ إحراز تقدّم كبير”.

وقالت وكالة رويترز للأنباء، اليوم السبت، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات، لكلا الجانبين في عام 2018، ودفع إلى تضرر الصناعات بما في ذلك السيارات والتكنولوجيا، وقبل كل شيء الزراعة.

وتابعت الوكالة: إن فرض التعريفات التجارية المؤلمة كان لها تأثير ضار بشكل عام على كل من أكبر اقتصادين في العالم، وقد تدفع الخسائر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني، شي جين بينج؛ لحل الخلافات تجارتها قبل الموعد النهائي في 2 مارس.

وذكر البيت الأبيض في بيان سابق، أن الجانبين سيبدآن محادثات تجارية جديدة بشأن قضايا من بينها نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية والسرقة الإلكترونية والزراعة، وأنه في حال عدم التوصل لاتفاق مع الصين في غضون 90 يومًا، اتفق الجانبان على زيادة التعريفات الجمركية التي تبلغ نسبتها 10 % إلى 25% .