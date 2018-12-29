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وظائف شاغرة بـ «مدينة الملك عبدالله للطاقة».. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بـ «مدينة الملك عبدالله للطاقة».. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (رجل أمن).

واشترطت المدينة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأوضحت المدينة أن الوصف الوظيفي، هو “مسؤول مباشرة أمام مراقب غرفة التحكم فيما يتعلق بالأمور الأمنية خلال المناوبة، وعليه تنفيذ التعليمات الصادرة من المشرف المباشر وتنفيذ خطط الحراسات الموضوعة”.

كما ذكرت عددا من النقاط الأخرى في الوصف الوظيفي من بينها:

  • القيام بجولات ميدانية للتأكد من سير العمل على الوجه المطلوب.
  • اليقظة الدائمة أثناء سير العمل.
  • عمل الجولات التفقدية خلال المناوبات.
  • التبليغ المباشر عن الأمور الغير اعتيادية.
  • الالتزام بالمواعيد وحسن المظهر.
  • اليقظة وسرعة البديهة والتركيز وحماية المنشأة من الداخل والخارج.
  • مراقبة أبواب الطوارئ والتأكد من حالتها التشغيلية وإغلاقها تماما وتقديم تقرير عن أي أعطال.
  • المعرفة التامة بتشغيل أجهزة الإنذار ومكافحة الحريق.
  • إخلاء المبنى والموجودين عند الطوارئ والتأكد من سلامة خروجهم مع التأكد من خلو مخارج الطوارئ مثل السلالم والممرات والأبواب من جميع المعوقات وإرشاد الموجودين إلى أقرب مخارج الطوارئ، التعاون مع أفراد الدفاع المدني وتقديم العون لهم إن لزم الأمر.
  • المحافظة على سرية المعلومات.

وعن الشروط المطلوبة للتقدم لتلك الوظائف اشترطت المدينة 13 شرطا كالآتي:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – إجادة مقبولة للغة الانجليزية.

3 – مهارات الاتصال والتفاعل الإيجابي مع الآخرين.

4 – العمل بروح الفريق.

5- القدرة على تحمل المسئولية.

6 – السيطرة على المواقف وضبط النفس.

7 – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

8 – اجتياز الاختبارات التي تحددها جهة العمل.

9 –  أن يكون عمر المتقدم بن 30 إلى 40 عاماً.

10 – أن يكون المتقدم يحمل الشهادة الثانوية.

11 – أن يقبل المتقدم العمل بنظام الورديات المتغيرة.

12 – تمنح المدينة رواتب مجزية بالإضافة إلى بدل السكن والتأمين الطبي.

13 – الأفضلية لمن لديه خبرات وشهادات في السلامة.

وللتقديم لتلك الوظائف حددت المدينة الرابط التالي للتقديم (هنا)

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