أمانة الرياض: مبادرة «إجادة» رفعت نسبة التزام المنشآت الغذائية والتجارية

تواصل – الرياض:

أكد وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات، المهندس سليمان بن حمد البطحي، أن مبادرة “إجادة” أسهمت في رفع نسبة امتثال (التزام) المنشآت الغذائية والتجاريّة والصحة العامة للضوابط والاشتراطات البلديّة.

وبيّن المهندس البطحي، في بيان له اليوم السبت، أن “إجادة” هوية جدية لتجويد أعمال الرقابة والتفتيش البلدية، وبدأ العمل في نطاق عدد من البلديات مع بداية عام 2018 كمرحلة أولى، وقد ارتفع معدّل الزيارات الرقابيّة والتفتيشية للمنشآت خلال العام الجاري بنسبة 172 بالمائة مقارنة بعام 2017.

وأضاف وكيل الخدمات: “قام مراقبون إجادة وفق برنامج حاسوبي إلكتروني مبرج بتنفيذ 52.770 زيارة مقابل 19.372 زيارة في العام الماضي، وقيد 81.200 مخالفة موثقة بالصور في نطاق بلدتي السلي والروضة، وجرى إغلاق 645 منشأة مخالفة”.

وأكد المهندس البطحي أنه قد أعطي صاحب المنشأة المخالفة الحق في الاعتراض على المخالفات المسجلة على منشأته، وهناك لجنة تراجع الاعتراضات والبت فيها، وجميع المخالفات توثق بالصور أثناء زيارة المنشآت، ويقوم فريق من المتخصصين بمراجعتها مركزياً قبل اعتمادها.

وأشار الى أن فعالية وكفاءة الرقابة البلدية وجودة عمل المراقبين التابعين للمبادرة، رفعت نسبة التزام المنشآت بالضوابط والاشتراطات البلدية 54 بالمائة بعدما كانت 16 بالمائة، والمستهدف لعام 2019 هو الوصول إلى نسبة التزام تبلغ 85 بالمائة بعد تغطية المبادرة لنطاقات جميع بلديات المدينة”.