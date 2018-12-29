إطلاق منصة إلكترونية للمصادر الرقمية بمدارس التعليم العام

تواصل – الرياض:

أطلقت المكتبة الرقمية التابعة لوزارة التعليم عددا من المشروعات والمبادرات التي تستهدف المستفيدين في قطاع التعليم العام، أبرزها إطلاق منصة إلكترونية للمصادر الرقمية لمدارس التعليم العام، يتاح من خلالها الاشتراك في المصادر الرقمية المتاحة من الناشرين العالميين والعرب، بما يدعم مقررات التعليم العام.

وتتضمن المنصة تقييم المصادر المتاحة واختيار الأنسب منها لمحتوى المقررات، مما يسهم في توفير مصادر المعلومات الرقمية العربية والأجنبية لدعم التعليم العام.

وستتيح المكتبة الرقمية لطلاب التعليم العام الاشتراك في المكتبات الرقمية العالمية، إذ ستتولى المكتبة الرقمية قيادة الإسهام السعودي في عدد من المكتبات الرقمية العالمية، بتوفير المواد الثقافية والتراثية السعودية، والتي من شأنها أن تبرز الإسهام الثقافي السعودي ضمن مجموعات هذه المكتبات بعد التنسيق مع كافة الجهات السعودية ذات العلاقة.

وتسعى المكتبة الرقمية من خلال حزمة المشاريع الجديدة التي تستهدف التعليم العام لرفع الوعي الرقمي والمعلوماتي للأسرة المتمثلة فيما قبل المدرسة، ودفع عجلة التحول إلى مجتمع رقمي يقوم على المعرفة ومحو الأمية الرقمية لبناء مجتمع حيوي فاعل في بناء وطنه، وذلك من خلال مشروع الوعي الرقمي والمعلوماتي للأسرة والذي ستدفع به قريبا.

ومن ضمن المشروعات التي تبنتها المكتبة الرقمية إطلاق بوابة المكتبة الرقمية السعودية لمنسوبي التعليم العام؛ سعيًا للوصول لكافة مصادر المعلومات التي توفرها المكتبة الرقمية لمنسوبي وزارة التعليم.

وكان نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وقف خلال زيارته الأسبوع الفائت لجناح وزارة التعليم المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” على مشاركة المكتبة الرقمية السعودية في الجناح، والتي تهدف لتعريف الزوار بالخدمات التي تقدمها المكتبة، وطرق وأساليب البحث عن مصادر المعلومات الرقمية، والاستفادة من أجهزة صرف المعلومات التي تتيحها المكتبة لزوار الجناح لرفع الوعي نحو مجتمع قارئ وحيوي متعلم.