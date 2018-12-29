الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خطأ إداري يحرم مواطنة من «حق الحياة» في القريات (فيديو)

خطأ إداري يحرم مواطنة من «حق الحياة» في القريات (فيديو)

بالفيديو.. لحظة سقوط وتحطم طائرة بالإمارات

بالفيديو.. لحظة سقوط وتحطم طائرة بالإمارات

«العمل» تحسم موقف «أبناء وبنات المواطنة» من المهن «المسعودة»

«العمل» تحسم موقف «أبناء وبنات المواطنة» من المهن «المسعودة»

بعد البشير.. زعيم عربي آخر يزور «بشار الأسد»

بعد البشير.. زعيم عربي آخر يزور «بشار الأسد»

إطلاق منصة إلكترونية للمصادر الرقمية بمدارس التعليم العام

إطلاق منصة إلكترونية للمصادر الرقمية بمدارس التعليم العام
0

تواصل – الرياض:

أطلقت المكتبة الرقمية التابعة لوزارة التعليم عددا من المشروعات والمبادرات التي تستهدف المستفيدين في قطاع التعليم العام، أبرزها إطلاق منصة إلكترونية للمصادر الرقمية لمدارس التعليم العام، يتاح من خلالها الاشتراك في المصادر الرقمية المتاحة من الناشرين العالميين والعرب، بما يدعم مقررات التعليم العام.

وتتضمن المنصة تقييم المصادر المتاحة واختيار الأنسب منها لمحتوى المقررات، مما يسهم في توفير مصادر المعلومات الرقمية العربية والأجنبية لدعم التعليم العام.

وستتيح المكتبة الرقمية لطلاب التعليم العام الاشتراك في المكتبات الرقمية العالمية، إذ ستتولى المكتبة الرقمية قيادة الإسهام السعودي في عدد من المكتبات الرقمية العالمية، بتوفير المواد الثقافية والتراثية السعودية، والتي من شأنها أن تبرز الإسهام الثقافي السعودي ضمن مجموعات هذه المكتبات بعد التنسيق مع كافة الجهات السعودية ذات العلاقة.

وتسعى المكتبة الرقمية من خلال حزمة المشاريع الجديدة التي تستهدف التعليم العام لرفع الوعي الرقمي والمعلوماتي للأسرة المتمثلة فيما قبل المدرسة، ودفع عجلة التحول إلى مجتمع رقمي يقوم على المعرفة ومحو الأمية الرقمية لبناء مجتمع حيوي فاعل في بناء وطنه، وذلك من خلال مشروع الوعي الرقمي والمعلوماتي للأسرة والذي ستدفع به قريبا.

ومن ضمن المشروعات التي تبنتها المكتبة الرقمية إطلاق بوابة المكتبة الرقمية السعودية لمنسوبي التعليم العام؛ سعيًا للوصول لكافة مصادر المعلومات التي توفرها المكتبة الرقمية لمنسوبي وزارة التعليم.

وكان نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وقف خلال زيارته الأسبوع الفائت لجناح وزارة التعليم المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” على مشاركة المكتبة الرقمية السعودية في الجناح، والتي تهدف لتعريف الزوار بالخدمات التي تقدمها المكتبة، وطرق وأساليب البحث عن مصادر المعلومات الرقمية، والاستفادة من أجهزة صرف المعلومات التي تتيحها المكتبة لزوار الجناح لرفع الوعي نحو مجتمع قارئ وحيوي متعلم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

التعليم: تمديد إجازة منتصف العام لمدة أسبوعين.. من العام المقبل

التعليم: تمديد إجازة منتصف العام لمدة أسبوعين.. من العام المقبل

«التعليم» تبدأ تدريس «الإنجليزية» لطلاب الثاني والثالث الابتدائي بعد أسبوع

«التعليم» تبدأ تدريس «الإنجليزية» لطلاب الثاني والثالث الابتدائي بعد أسبوع

«التعليم» تمنع مديريها من حضور المناسبات إلا بموافقة الوزارة

«التعليم» تمنع مديريها من حضور المناسبات إلا بموافقة الوزارة

عبر نظام نور.. رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات برقم الهوية

عبر نظام نور.. رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات برقم الهوية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كوب بعشرة
تدوينات حرة

كوب بعشرة

المزيد
صورة العرب في مناهج إيران!
مقالات

صورة العرب في مناهج إيران!

المزيد
بياعين كلام !!!
مقالات

بياعين كلام !!!

المزيد
النمذجة المظلومة!
مقالات

النمذجة المظلومة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>