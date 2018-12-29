خطأ إداري يحرم مواطنة من «حق الحياة» في القريات (فيديو)

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تواصل – القريات:

كشف عيد العطوي، ابن مواطنة صدر لها شهادة وفاة وشطب من السجل المدني وهي على قيد الحياة، في محافظة القريات، تفاصيل الواقعة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “يا هلا”، أن القصة بدأت في شهر 7 عام 1439هـ، إذ توفيت زوجة والده وتم تسجيل وفاة لوالدته بالخطأ، مضيفًا أنه راجع الأحوال المدنية وقالوا إنهم ليسوا لهم علاقة فالمستشفى هي من أرسلت شهادة الوفاة.

وأشار إلى أنه راجع المستشفى التي اعترفت بالخطأ، وأرسلت إلى السجل المدني إلا أنهم شطبوها ولم يعيدوها مرة أخرى، مؤكدا أن والدته لا تستفيد من التقاعد أو السفر خارج المملكة، أو في نظام أبشر.

وأضاف أنه تم إرسال خطاب إلى إدارة منطقة الجوف، وجاء الرد إلى أحوال القريات بإلغاء الشطب، فيما قال مدير الأحوال المدنية بالقريات إنه ليس عنده صلاحية.

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