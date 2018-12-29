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«الخارجية» توضح مهام الهيئات الثلاث الجديدة ودورها بالمملكة

«الخارجية» توضح مهام الهيئات الثلاث الجديدة ودورها بالمملكة
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تواصل – الرياض:

كشفت وزارة الخارجية عن أهداف الهيئات الثلاث التي تم إنشاؤها بموجب الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأول الخميس.

وقالت الوزارة إن هيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي سيكون لها دور في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الطلب على المحتوى المحلي، وتعزيز شفافية الإجراءات، وذلك من خلال توحيد المشتريات الحكومية، وتأسيس قاعدة بيانات شاملة، وخفض فاتورة الواردات الصناعية.

وأبانت أن هيئة المعارض والمؤتمرات ستسهم في صناعة أحداث وفعاليات مهمة ذات قيمة عالية، وسيكون لها أثر اقتصادي في زيادة الناتج المحلي بنحو 30 مليار ريال سنوياً، وتوفير ما يربو على 60 ألف وظيفة.

ولفتت الوزارة إلى أن الهيئة السعودية للفضاء تهيئ المملكة لتصبح مركز تميز في مجال الاتصالات الفضائية، وهي تهدف لدعم الابتكار والاستفادة من البنية التحتية والتقنيات الفضائية، وتعزيز خدمات الملاحة المتعددة على الأقمار الصناعية.

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