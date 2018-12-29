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مصادر: بدء تطبيق التسعيرة الجديدة لتذاكر «قطار الحرمين»

مصادر: بدء تطبيق التسعيرة الجديدة لتذاكر «قطار الحرمين»
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تواصل – الرياض:

كشف مصدر مطلع بمشروع قطار الحرمين عن قرب إطلاق أكبر مركز آلي لخدمة المسافرين مع انتهاء الفترة الترويجية للتذاكر.

وأشار المصدر إلى أن الفترة الترويجية التي استمرت 60 يوماً انتهت مع بدء بيع التذاكر بالأسعار الطبيعية، إذ تتنوع القيّم تبعاً للدرجة وحسب وجهة المسافر، بحسب “عكاظ”.

وتمتاز محطة جدة بموقعها على طريق الحرمين السريع المؤدي إلى مكة المكرمة في 8 مسارات، ولها القدرة على استيعاب 25 ألف مسافر في الساعة الواحدة، فيما تمتاز محطة مكة المكرمة بموقعها الإستراتيجي الذي يبعد عن الحرم المكي بأقل من 4 كيلومترات، وتستوعب 20 ألف مسافر في الساعة الواحدة عبر 10 مسارات للقطار.

أما محطة المدينة المنورة فتمتاز أيضا بموقعها على مدخل المدينة على امتداد طريق الملك عبدالعزيز المؤدي إلى الحرم النبوي الشريف وتبعد عنه بمسافة 9 كيلومترات وتستوعب أكثر من 4000 مسافر في الساعة الواحدة، وفيها 6 مسارات للقطار، إلى جانب مركز حديث للنقل بالأجرة والحافلات من وإلى الحرم، وتبعد المحطة 13 كيلومتراً فقط عن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز.

فيما تمتاز محطة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ بقربها من طريق المدينة الجديد، وتلعب دوراً محورياً في خدمة المسافرين من وإلى المدينة الاقتصادية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بأكثر من 8 آلاف مسافر في الساعة، وتحتضن 6 مسارات للقطار.

وطبقا للمصادر، فإن تطبيق سعر الرحلة بين محطتي الركاب في السليمانية بجدة ومكة المكرمة تبدأ من 40 ريالاً لدرجة الضيافة، و50 ريالاً لدرجة الأعمال، بينما تبدأ من 150 ريالاً للرحلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة على درجة الضيافة، و250 ريالاً لدرجة الأعمال.

وأبلغ مدير الصيانة وتشغيل القطار المهندس ريان الحربي، أنه تم تخريج 88 طالباً لمشروع القطار، منهم 44 طالباً لقيادة القطار، و53 لصيانة السكة والتقنية ومركز التحكم.

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