عبر إجراءات «هزلية».. الحوثيون يسلمون ميناء الحديدة لعناصر تابعة لهم

تواصل – وكالات:

قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة اليمنية، اليوم السبت، إن مليشيا الحوثي الموالية لإيران عمدت إلى إفشال إجراءات اتفاق تسليم ميناء الحديدة الإستراتيجي.

جاء ذلك في إطار مماطلتهم لتنفيذ اتفاق السويد الذي تم التوقيع عليه، هذا الشهر، برعاية الأمم المتحدة، للانسحاب من المدينة الساحلية وموانئها.

وأوضحت المصادر إن ميليشيا الحوثي نفذت إجراءات شكلية لتسليم ميناء الحديدة، عبر تسليم عناصر من المليشيا ترتدي ملابس مدنية الميناء لعناصر أخرى تتبعها، ترتدي ملابس قوات أمنية وخفر السواحل.

ووصف مراقبون محليون هذه الإجراءات بـ”الهزلية”، وبأنها “استخفاف بالعقول، وسخرية من لجنة المراقبين في الأمم المتحدة”.

ووفق “سكاي نيوز” كان وفد ممثلي الشرعية لدى لجنة التنسيق وإعادة الانتشار التابعة للأمم المتحد أكد للمليشيا الحوثية، الموالية لإيران، أنه لن يتفاوض مجدداً، “فقد جاء للحديدة لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم”.