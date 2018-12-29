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قائد شاحنة متهور يقود بـ «سرعة عالية» على طريق بيشة – العلايا (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فیديو تم تداوله قائد شاحنة يسیر بسرعة عالیة على طريق بیشة – سبت العلايا، معرضاً حیاته وحیاة قائدي المركبات على الطريق للخطر.

ووثق مواطن كان يلاحقه بمركبته الخاصة تهور سائق الشاحنة الذي كان يقود بسرعة تجاوزت 140 كیلومتراً/ ساعة، رغم أن الطريق اتجاهان وعادة ما يكون مزدحماً، وتمت المطالبة بضبطه واتخاذ الإجراءات النظامیة بحقه.

واستنكر متداولو المقطع قیام مصوره بتجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها، بالإضافة إلى ارتكابه مخالفة استخدام الجوال أثناء القیادة، داعین موثقي المخالفات لتسجیل أرقام لوحة المركبة المخالفة وإبلاغ الجهات الأمنیة بدلاً من التصوير والقیادة بسرعة وتعريض حیاتهم للخطر.

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