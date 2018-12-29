تعرف على عقوبات مخالفة لائحة السعرات الحرارية

تواصل – الرياض:

أكد مصدر بوزارة الشؤون البلدية والقروية، أن عقوبات مخالفة لائحة السعرات الحرارية، وعدم الالتزام بوضع لائحة السعرات الحرارية بقوائم الطعام وعدم الدقة في حساب السعرات الحرارية، ستتراوح بين 100 ريال إلى 10 آلاف ريال.

وأوضح المصدر – وفقاً لـ”الوطن” – أن العقوبات يبدأ تطبيقها بدءاً من 1 / 1 /2019 على المحال المشمولة بلائحة تطبيق عرض السعرات الحرارية، وتتضمن إغلاق المحل أو مضاعفة العقوبة أو سحب الرخصة عند تكرار المخالفة، ويشمل تطبيقها المطاعم والكافتيريات، ومحلات العصائر، محلات الآيسكريم، والمخابز، ومحال الحلويات.

وقال المصدر نفسه، إن تطبيق لائحة عرض السعرات الحرارية على المحال المشمولة سيكون إلزامياً وليس اختيارياً، وأن الوزارة ستبدأ -بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء- في تطبيق لائحة عرض السعرات الحرارية، كما ستتولى الوزارة المراقبة.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء كانت قد حددت 3 طرق لتحديد السعرات الحرارية، وهي التحليل المخبري في معامل معتمدة، برامج خاصة تساعد على تحديد السعرات الحرارية بإدخال كميات الطعام، ومن خلال البيانات المسجلة التي تساعد على تحديد السعرات الحرارية.